Подразделения украинских вооруженных сил в прошедшие сутки продолжали безуспешные попытки наступления на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях, несмотря на значительные потери в живой силе и технике. Об этом сообщается в сводке Минобороны России о ходе специальной военной операции. Всего за сутки российские военные отразили на этих направлениях шесть атак ВСУ. Украинские потери превысили 1000 человек, также украинские силы лишились больше 40 единиц техники – танков, БМП, бронемашин.

По данным военного ведомства, всего с 4 июня ВСУ потеряли только на линии боевого соприкосновения около 7,5 тысяч человек убитыми и ранеными. Эта цифра не включает погибших украинских военных в результате российских ракетных ударов в глубине территории Украины, указали в Минобороны.

За минувшие сутки украинские потери на Южно-Донецком и Запорожском направлениях составили более 800 военнослужащих, 20 танков, четыре БМП, 15 боевых бронемашин, две артиллерийские системы М777 производства США, гаубицы «Мста-Б» и Д-30, а также боевая машина РСЗО «Град». Кроме того, в районе Новоандреевки Запорожской области разбит склад артиллерийских боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ.

На данных направлениях в течение суток российские военные отбили четыре атаки противника. Так, на Времевском выступе в районе Макаровки (ДНР) подразделениями группировки войск «Восток» при поддержке авиации и артиллерии отражены атаки двух мотопехотных рот ВСУ при поддержке четырех танков и 11 броневиков. В ходе боевых действий уничтожены четыре танка и семь боевых бронемашин ВСУ. В районе Пречистовки (ДНР) успешно отражены атаки двух ротных тактических групп ВСУ. Потери украинских сил составили пять танков и пять боевых бронемашин. Еще пять танков ВСУ лишились в районах населенных пунктов Ровнополь (ДНР), Левадное Запорожской области и совхоза «Октябрь».

Также, по информации Минобороны, ударами штурмовой авиации сорвана атака подразделений 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Жеребянок Запорожской области.

На Донецком направлении военнослужащие «Южной» группировки войск успешно отбили две атаки ВСУ в районах Первомайского и Петровского Донецкой народной республики. Украинские войска потеряли в боях более 205 военнослужащих, две боевые бронемашины, семь автомобилей и две гаубицы Д-20. В районах Северска Малого и Часова Яра (ДНР) уничтожены склады боеприпасов 45-й артиллерийской и 57-й мотопехотной бригад ВСУ.

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск пресекли действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп в районах Синьковки, Берестового и Артемовки Харьковской области. За сутки на этом направлении уничтожено до 30 украинских военнослужащих, броневик, два автомобиля, а также САУ М109 Paladin производства США и Krab польского производства.

Еще одна украинская ДРГ ликвидирована в районе Григоровки Донецкой народной республики. Всего на Красно-Лиманском направлении ВСУ за сутки лишились до 60 военнослужащих, БМП, двух пикапов, САУ «Гвоздика», гаубицы Д-20 и боевой машины РСЗО»Град».

На Херсонском направлении суточные потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, девять автомобилей и САУ «Акация».

Отмечается, что всего в течение суток ВС России нанесли поражение 107 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 137 районах.

В районе города Запорожье разбита радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей «П-18».

Силы ПВО России за прошедшие сутки перехватили две крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow и четыре снаряда системы HIMARS. Кроме того, уничтожены 20 украинских беспилотников в Запорожской, Харьковской областях и ДНР.

Москва, Наталья Петрова

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