На Украине выпустили почтовую марку с Залужным за пять тысяч гривен штука

Член «Общественного антикоррупционного совета» и глава ОО «Мечта детей Украины» Дана Яровая в среду, 14 июня, заявила, что «Укрпочта» в рамках услуги «Собственная марка» выпустила лимитированную коллекцию марок с главнокомандующим киевского режима Валерием Залужным и его автографом, – сообщают украинские СМИ.

В своем комментарии Яровая заявила: «Специально для тех, кто хочет сохранить память о сегодняшних исторических событиях, а вместе с этим помочь ВСУ, в Украине выпустили лимитированную серию марок с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Всего выпустили 1000 экземпляров маркок, посвященных генералу. На каждом конверте с марками стоит автограф главнокомандуюшего ВСУ. Все марки продаются на аукционе, стартовая цена составляет 5 тысяч гривен (11 400 руб. по курсу). Все вырученные средства передадут на нужды Сил обороны».

Киев, Иван Бабурин

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