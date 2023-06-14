Кулеба сравнил Совет Украина-НАТО без членства в альянсе с танком без пушки

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба по итогам разговора с главой МИД Германии Анналеной Бербок в среду, 14 июня, заявил, что Совет Украина-НАТО – это все равно, что танк без пушки, но при этом подчеркнул важность предоставления Украине перспективы членства в НАТО на саммите Альянса в Вильнюсе, запланированном на 11-12 июля этого года, – сообщают украинские СМИ.

В Telegram-канале украинского МИДа глава киевской внешней политики написал: «Учредить в Вильнюсе Совет Украина-НАТО, не совершив решительного шага к членству, – все равно что предоставить танк без пушки. Украина нужна НАТО как государство-член Альянса, а не просто привилегированный партнер».

Ранее сегодня генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что в случае согласия всех союзников альянса есть возможность повысить уровень отношений с Украиной с Комиссии Украина-НАТО до Совета.

«Совет Украина-НАТО будет означать, что это будет 32 равных участника, то есть – 31 союзник и Украина, и все будут сидеть за одним столом на равных условиях», – сказал генсек блока НАТО.

Киев, Иван Бабурин

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