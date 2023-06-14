В Киеве предложили установить памятник акуле, убившей россиянина в Египте

На сайте Киевской городской государственной администрации появилась петиция с предложением установить в столице Украины фонтан-памятник в честь «акулы-борца», убившей россиянина в Египте, – передают украинские СМИ.

В петиции за авторством Мирослава Латика, размещенной на сайте Киевской горадминистрации, говорится: «Предлагается создать памятник-фонтан в виде акулы на одной из площадей исторического центра столицы или набережной. Тема памятного знака – увековечение акулы-борца с россиянами, что будет иметь культурную, историческую и идеологическую ценность для города и страны».

Следует отметить, что за двое суток подписалось более 1000 человек, для ее рассмотрения городскими властями нужно набрать 6000 одобрений киевлян.

Киев, Иван Бабурин

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