Подконтрольная киевскому режиму администрация Херсонской области в среду,14 июня, заявила, что в результате подрыва плотины Каховской гидроэлектростанции начало размывать курганы и выносить из них исторические артефакты, – сообщает Интерфакс-Украина.

В сообщении, распространенном Херсонской областной военной администрацией киевского режима, говорится: «Исторические артефакты, которые находились в неисследованных курганах Херсонщины, из-за подрыва Каховской ГЭС вымываются с земли и мощным течением разносятся по берегам рек и на побережье Черного моря. Если вы заметили такие объекты – просьба немедленно обратиться в Херсонский областной краеведческий музей и сообщить о находке по телефону».

Херсон, Иван Бабурин

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