Группировка войск «Запад» нашла диверсионно-разведывательную группу ВСУ под Стельмаховкой на Купянском направлении. Группу накрыли минометным огнем, она была уничтожена, рассказал начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

В полосе обороны 1-й танковой армии также взяли в плен двух боевиков. Расчет РСЗО «Торнадо-С» ударил по району, где собрались военнослужащие противника и находилось хранилище с транспортом для подвоза боеприпасов. В итоге ВСУ лишились не менее взвода боевиков, около 10 грузовиков и до 20 тонн боеприпасов.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес два ракетно-бомбовых удара по месту скопления живой силы и военной техники противника около Стельмаховки. А расчет миномёта «Сани» около Кисловки разбил минометный расчет противника с пунктом боепитания, сообщили в Минобороны РФ.

Москва, Наталья Рязанова

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