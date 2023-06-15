Зеленский: Если наш «контрнаступ» будет успешным, Россия проиграет войну

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если украинские военные добьются успеха в контрнаступлении, Россия окончательно проигрывает в войне, – сообщает NBC News.

В интервью телеканалу глава киевского режима сказал: «Наш героический народ, наши войска на передовой сталкиваются с очень жестким сопротивлением. Потому что для России проиграть в украинском контрнаступлении, я бы сказал, фактически означает проиграть войну. …Сейчас новости с фронта, в общем-то положительные, но все очень тяжело дается».

Следует отметить, что сегодня же председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли на брифинге по итогам заседания Контактной группы по обороне Украины в Брюсселе заявил, что какие-либо оценки касательно украинского «контрнаступа» делать рано.

В ходе общения с журналистами Милли сказал: «Как недавно заявил президент Зеленский, украинцы начали наступательную операцию. Они находятся на ранней стадии, и еще слишком рано делать какие-либо окончательные оценки».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»