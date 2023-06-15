После танковой и авиационной Киев создает «IT-коалицию»

Министр обороны Украины Алексей Резников в четверг, 15 июня, заявил, что на встрече с союзниками в формате «Раймштайн» договорился о создании «IT-коалиции», – сообщают украинские СМИ.

В своем микроблоге в Twitter Резников написал: «Сегодня на заседании UDCG (Ukraine Defense Contact Group – Контактная группа по обороне Украины) мои коллеги Франсуа Бауш и Ханно Певкур поддержали мою идею создания «IT-коалиции» в рамках Рамштайна. Министры обороны Люксембурга и Эстонии готовы взять на себя руководящую роль в создании этой группы».

Ранее в Киеве заявляли о создании «танковой» и «авиационной» коалициях.

Киев, Иван Бабурин

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