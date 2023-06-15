Зеленский пожаловался на медленные поставки вооружений

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что медленные поставки западного оружия помогают оборонительным усилиям России, а также подверг критике экс-президента США Дональда Трампа и кандидата на пост хозяина Белого Дома Рона Де Сантиса за их позицию,– сообщает в четверг, 15 июня американская телекомпания NBC.

В интервью, опубликованном на сайте телекомпании, Зеленский говорит: «Из-за отсутствия поставок истребителей F-16 Украина теряет время, теряет людей и, самое главное, теряет преимущество. Украина хочет иметь возможность конкурировать в воздухе. Давайте сделаем это сегодня! А передача по капле F-16 и другого оружия означает, что война продлится дольше».

«Рассмотрение американскими политиками сокращения военной помощи Украине представляет собой большой риск для Украины, но считаю, что этого не произойдет. Ведь, если Россия победит Украину, она может перейти к соседней стране, которая является союзником НАТО, рискуя развязать более широкую мировую войну из-за положения альянса о взаимной обороне», – заявил американским журналистам украинский президент.

Отвечая на вопрос, что он думает о заявлениях Трампа и Де Сантиса, которые поставили под сомнение целесообразность американской военной поддержки Киева, глава киевского режима сказал: «Готовы ли они начать войну, чтобы отправить своих детей? Готовы ли они умереть? Сомневаюсь, что Трамп сможет положить конец войне за 24 часа. Почему не он сделал это раньше? Он был президентом, когда здесь шла война. Я думаю, что он не мог этого сделать. Я думаю, сегодня в мире нет людей, которые могли бы просто поговорить с Путиным и положить конец войне».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»