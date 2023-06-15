Зеленский приветствовал закон США о конфискации российских активов в пользу Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении в четверг, 15 июня, заявил, что российский правящий класс должен потерять свои деньги в пользу Украины и украинцев, – сообщают украинские СМИ.

В видеоролике, размещенном в соцсетях, глава киевского режима говорит: «Весомый международный шаг за сегодняшний день – это зарегистрированный в США законопроект о конфискации и передаче нашему государству в качестве репараций активов российского государства. Я благодарю сенаторов США за мощную двухпартийную поддержку этого вопроса о справедливости для Украины».

«Именно деньги являются самой высокой ценностью для лиц, обслуживающих правящий режим, являющихся фактически хозяевами государственных структур. Когда свои деньги потеряет и государство-террорист, и все российские лица, чья коллаборация с Кремлем создала условия для российской агрессии, или являющиеся публичным прикрытием для российских коррупционеров, тогда будет достигнута очень важная цель. Они ощутят, что такое потеря. …Свои активы они ценят. Они должны полностью потерять их!», – заявил Зеленский

Ранее сегодня издание Financial Times сообщило, что в Конгрессе США был зарегистрирован проект закона о конфискации российских активов для восстановления Украины, внесенный представителями Демократической и Республиканской партий.

Киев, Иван Бабурин

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