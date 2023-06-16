«Солнцепек» остановил наступление ВСУ в ДНР – Минобороны

Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1 «Солнцепек» отбил наступление украинских войск в районе поселка Новодонецкого Волновахского района Донецкой народной республики. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

По его словам, огневое поражение по наступающим силам ВСУ было нанесено под непрерывным огнем противника. Понеся потери, украинские силы отступили. «Позиции российских войск были удержаны», – сказал Чехов (цитата по РИА «Новости»).

Отмечается, что в результате было уничтожено несколько десятков украинских боевиков и две бронированные машины.

Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил в кулуарах ПМЭФ, что на Авдеевском направлении уничтожены танки Leopard 2 украинской армии. По его словам, немецкие танки уничтожались как на стыке Запорожской области и ДНР, так и на Авдеевском направлении, в направлении Майорска.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»