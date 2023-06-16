ВСУ на запорожском фронте будут разбиты «через месяц-полтора» – Балицкий

Украинские войска на Запорожском направлении будут разгромлены к августу. Такую уверенность выразил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, подразделения ВСУ будут «переварены» и «разобраны на атомы» на запорожском фронте «через месяц-полтора». Об этом руководитель региона написал в своем телеграм-канале.

Как отметил Балицкий, последние девять дней украинская армия пытается прорвать оборону на Запорожском направлении, однако ни одного стратегически важного населенного пункта «мы не отдали».

«Если они будут продолжать так атаковать, как атакуют последние девять дней, то, думаю, через месяц-полтора мы сможем их «переварить», разобрать на атомы», – написал врио главы региона. После того как ВС России измотают противника, «у нас будет открыта возможность для нашей уже инициативы», – отметил Балицкий.

«Пока что все идет, на мой взгляд, по вероятному правильному для нас сценарию», – заключил он.

Врио главы региона призвал население сохранять спокойствие, «верить только официальной и проверенной информации».

Ранее сегодня председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ днем в пятницу, 16 июня, перешли к активным наступательным действиям на Васильевском участке фронта в Запорожской области.

«В атаку брошены около двух десятков единиц бронетехники (танки, БТР, БМП М113, ББМ) и штурмовики из 47-ой мехбригады ВСУ в количестве до двух рот», – написал он в телеграм-канале. Украинские войска атакуют сопредельных участках Лобковое-Жеребянки и Степовое-Пятихатки. Российские военные встретили наступающие силы ВСУ плотным артиллерийским огнем, уточнил Рогов.

Москва, Наталья Петрова

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