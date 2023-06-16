Зеленский обвинил Россию в обмане в реализации «Минских соглашений» и отказался от переговоров с Москвой

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве по итогам переговоров с делегацией лидеров стран Африканского Союза в пятницу, 16 июня, обвинил Россию в обмане с «минскими соглашениями» и потребовал вывода российских войск, – сообщают украинские СМИ

В ходе своего выступления Зеленский сказал: «Россия долгое время пыталась обмануть всех с «Минском». Очевидно, что Россия пытается сейчас вернуться к своей старой примитивной тактике обмана. Но обмануть мир у России больше не получится. Обмануть Украину точно невозможно. Еще раз отмечу: нужен реальный мир, а значит, реальный вывод российских войск со всей нашей независимой земли, после чего мирные переговоры возможны», – заявил он.

«Я также представил участникам нашей встречи результаты наших усилий в рамках двух экспортных инициатив – Черноморской зерновой и Гуманитарной инициативы «Зерно из Украины». Мы реально помогаем миру и именно многим народам Африки, Азии, Европы сохранять социальную стабильность и ценовую предсказуемость на продовольственном рынке благодаря нашему экспорту», – заявил также глава киевского режима.

Со своей стороны президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил: «Существует необходимость завершить конфликт как можно скорее, поскольку любой конфликт должен заканчиваться. И лучше завершить конфликт до того, как все будет потеряно. Это послание, с которым мы выступили. Мы выступаем за деэскалацию с обеих сторон».

Отметим, что в Кремле сообщили, что в субботу, 17 июня, президент России Владимир Путин примет лидеров ряда африканских государств, которые в соответствии с ранее достигнутой договоренностью прибывают в Санкт-Петербург для проведения переговоров о возможных путях урегулирования ситуации вокруг Украины.

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»