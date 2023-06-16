Министр обороны киевского режима Алексей Резников по итогам встречи министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе в пятницу, 16 июня, заявил, что американские истребители F-16 попадут на Украину не раньше Нового года, – сообщает украинское издание «Настоящее время».

В интервью изданию Резников сказал: «На «Рамштайне» и на встрече с министрами Украине пообещали больше немецких танков, сотни ракет для систем ПВО, а еще начать обучение украинских пилотов на американских истребителях F-16».

Отвечая на вопрос, когда Украина может получить от союзников первые самолеты, глава украинского минобороны сказал: «Мы дождемся программы, об утверждении которой мы договорились 15 июня. Вот когда я увижу эту программу, я смогу сказать, сколько это займет месяцев. Потому что если сейчас ожидание, это полгода, а через шесть месяцев самолет не полетит, нам скажут: Предательство! Думаю, не раньше Нового года».

«Украинским пилотам, чтобы освоить F-16 до шести месяцев будет достаточно. Но, я оптимистично смотрю на то, что наши опытные пилоты с их желанием и стремлением, наверное, полетят быстрее. Не просто полетят, а свободно: с маневром, ночью, в паре. Я думаю, за четыре месяца это реалистично. Я так считаю, потому что мы умеем удивлять», – заявил Резников и добавил: «На системах ПВО «Пэтриот» стандартное время подготовки экипажа десять месяцев, а наши обучились за десять недель. Просто почувствуйте разницу: три месяца – три недели, десять месяцев – десять недель!».

Киев, Иван Бабурин

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