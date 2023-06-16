Зеленский рассказал, что провел заседание Военного Кабинета с участием Буданова

Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении в пятницу, 16 июня, заявил, что провел заседание Военного Кабинета, на котором, в том числе, присутствовал начальник Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов, – сообщают украинские СМИ.

В видеоролике, размещенном в соцсетях, глава киевского режима говорит: «Было сегодня еще одно событие, еще один пункт моего графика, о котором пока не сообщалось. Это Военный Кабинет. Наши командующие: генералы Сырский, Тарнавский, Залужный, Шаптала. И наши командиры по конкретным направлениям активных действий, пока не называю фамилий, всему свое время. И был Буданов».

Между тем, немецкое издание Stern ранее сегодня сообщило, что Буданов находится в коме.

«На условиях анонимности нам удалось пообщаться с врачами из больницы, куда доставили Буданова. По их словам, у главы украинской разведки поврежден головной мозг в результате травмы головы. Прогнозы неутешительные».

Следует отметить, что Украина отрицает факт ранения Буданова, но после 29 мая его никто не видел, кроме Зеленского сегодня на заседании Военного Кабинета.

Киев, Иван Бабурин

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