Запад отвел Украине только одну попытку контрнаступления

Президент Чехии, бывший председатель Военного комитета НАТО Петр Павел заявил, что Украина в этом году имеет только одну попытку провести контрнаступление. Свое мнение он озвучил в интервью телеканалу CNN prima news. Провал контрнаступления, по словам Павела, может привести к мирным переговорам или заморозке конфликта.

«Я сказал, что у них [Киева] есть один шанс [провести контрнаступление] в текущем году. Так как если бы контрнаступление, свидетелями которого как очевидно, мы являемся, было бы неуспешным, то подготовить второе принципиальное [для исхода конфликта] контрнаступление по объективным причинам не получится», – подчеркнул чешский президент (цитата по ТАСС).

Павел также добавил, что по итогам действий ВСУ в 2023 году могут начаться переговоры о прекращении конфликта либо он будет заморожен до 2024 года. К этому времени, как ожидает он, Украине удастся подготовить новые силы для контрнаступления.

По мнению чешского президента, Киев еще не ввел в контрнаступление все силы, которые собрал для него. «Если я посмотрю на происходящее как бывший солдат, то, во-первых, [скажу], что российская армия освоила опыт украинских атак начала прошлого года и одновременно очень интенсивно вела строительство нескольких оборонительных линий. Правдоподобно, что целью нынешнего этапа контрнаступления [ВСУ] является поиск слабых мест в этой обороне. Что мы увидим дальше, будет результатом того, как украинская сторона оценит [данные о том], где находятся эти слабые места», – сказал Павел.

Напомним, подобную позицию президент Чехии ранее обозначил в интервью газете Rzeczpospolita. «Окно возможностей (у ВСУ – прим. ред.) открыто в этом году. После следующей зимы поддерживать нынешний уровень помощи будет крайне сложно. Усталость от войны – это не только истощение людских ресурсов и техники, разрушение инфраструктуры в Украине, но и усталость стран, оказывающих помощь. Многие страны, многие политики ожидают в этом году определенного прогресса. Я считаю, что у Украины будет только одна попытка начать крупное контрнаступление. Поэтому, если она решит начать крупное контрнаступление и оно потерпит неудачу, получить средства на следующее будет крайне сложно», – сказал политик.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с военкорами сообщил, что ВСУ не добились никаких успехов в ходе контрнаступления, которое началось 4 июня, и несут огромные потери, которые в 10 раз превышают потери российских войск.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»