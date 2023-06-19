Киевский режим готовится признать Белоруссию страной-агрессором

Депутат Верховной Рады Украины Ярослав Юрчишин в понедельник, 19 июня, заявил, что в парламенте зарегистрировали законопроект о признании Беларуси страной-агрессором, – сообщают украинские СМИ

В своем Telegram-канале Юрчишин написал: «Зарегистрировал с коллегами из Рады проект постановления о признании Беларуси страной-агрессором... Этот шаг необходим для привлечения беларуского режима к ответственности и предстоящим репарациям Украины. С начала полномасштабной агрессии РФ наша страна каждый день подвергается атакам. Ответственность должна нести и страна, с территории которой российская агрессия осуществляется, – Республика Беларусь. (Орфография и пунктуация сохранены авторские, – прим.ред.)».

«Мы помним о помощи беларусов в войне против российского нашествия и благодарны бойцам Полка Калиновского. Однако Беларусь как страна должна нести юридическую ответственность за преступления, совершенные на нашей территории. В конце концов, в сознании общества Беларусь Лукашенко уже давно агрессор. Надо доказать это и в юридической плоскости. Чтобы мир не сомневался, вводя санкции (Орфография и пунктуация сохранены авторские, – прим.ред.», – отметил также украинский народный избранник.

Киев, Иван Бабурин

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