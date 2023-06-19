Киевский режим заявил о начале отбора «биологического материала» у членов своих добровольческих формирований

Представитель кабинета министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук в понедельник, 19 июня, заявил, что правительство утвердило порядок отбора биологического материала у членов добровольческих формирований территориальных громад, – сообщают украинские СМИ.

В своем Telegram-канале Мельничук написал: «На заседании правительства в понедельник утвержден порядок отбора биологического материала у членов добровольческих формирований территориальных громад и его хранения. Поручено областным, Киевской городской государственным администрациям (военным администрациям) обеспечить организацию отбора биологического материала у членов добровольческих формирований территориальных громад в течение двух месяцев со дня вступления в силу соответствующего порядка».

Согласно информации медицинской энциклопедии, «биологический материал – это все то, из чего состоит человек – жидкости и ткани. Био-материал содержит гены ДНК. Используется в лабораторных исследованиях для обследования больного или подтверждения родства и т.д».

Какой именно биоматериал будут «отбирать» у членов украинских добровольческих формирований, правительство киевского режима не сообщает.

Киев, Иван Бабурин

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