Буданов пообещал вместе с Бандерой и Мазепой «кошмарить» россиян

Глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов в понедельник, 19 июня, опроверг сообщения о своем тяжелом ранении и пообещал являться во снах к россиянам вместе с Петлюрой, Мазепой и Бандерой – сообщает в понедельник, 19 июня, украинское издание Kyiv Post.

В комментарии изданию якобы Буданов сказал: «Сейчас на Украине создается специальный отряд бессмертных командующих – Валерий Залужный, я, Степан Бандера, Симон Петлюра, Иван Мазепа. Поэтому у россиян и их пропагандистов еще будет очень много работы в нервной истерической обстановке. Отряд бессмертных будет ночью приходить во сны к российским обывателям, которые стремились захватить Украину, и их кошмарить».

Напомним, ранее сообщалось, что во время ударов российской армии 29 мая по штаб-кваритре ГУР Украины Кирилл Буданов получил ранения.

Киев, Иван Бабурин

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