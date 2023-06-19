Кулебе мало оружия, сколько б его не дали

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в понедельник, 19 июня, заявил, что заявил, что сколько ни дали бы оружия Киеву, его будет недостаточно, поскольку пока нет победы, – сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское телевидение.

В эфире местного телеканала Кулеба сказал: «Когда мы победим, я скажу: оружия было достаточно. А до этого момента всегда мне будет всего недостаточно, сколько ни дали бы, будет недостаточно, потому что если нет победы, значит помощи было недостаточно. Сейчас армия больше всего нуждаются в артиллерийских снарядах и бронетехнике для наступления».

Киев, Иван Бабурин

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