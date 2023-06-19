Глава минобороны Украины объяснил недостаточно быстрый «контрнаступ»

Министр обороны Украины Алексей Резников в понедельник, 19 июня, заявил, что в ситуации с нынешним контрнаступлением не стоит рассчитывать на то, что все произойдет быстро, поскольку речь идет о непривычном рельефе местности и плохой погоде, – сообщает украинский телеканал «Настоящее время».

В интервью телеканалу Резников сказал: «Сейчас невозможно ожидать, что все произойдет так же быстро, как было с Харьковом. Потому что линия фронта совсем другая, и рельеф местности, и погодные условия. Плюс у россиян была возможность подготовиться. Там плотность минных полей невероятна. В украинской армии не используют тактику мясорубки».

«Наши офицеры, наши командиры маневрируют, ищут возможности, аккуратно двигаются. Я предлагаю не подгонять их, не толкать, они делают свою работу. И они ее сделают», – заявил украинский министр обороны.

Между тем, российское минобороны показало кадры допроса пленного украинского военного, где он говорит, что «в одну бригаду собрались инвалидов, что бы всех перемочили».

«Какой здесь моральный дух? Подразделение не очень: и вооружение, и люди, после 40 все, половина больные, половина не может воевать. Всех инвалидов собрали в одну бригаду, наверное, чтобы всех перемочили», – сказал пленный военнослужащий ВСУ Николай Дрына.

Киев, Иван Бабурин

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