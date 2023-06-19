Данилов заявил, что «контрнаступ» идет по плану, о чем знает только «ограниченный круг»

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в понедельник, 19 июня, заявил, что контрнаступление ВСУ идет по плану, но о нем знает ограниченный круг лиц, – сообщает украинский 24 канал.

Отвечая на соответствующий вопрос в эфире телеканала, Данилов сказал: «Все идет по плану, а что это за план знает только ограниченный круг. Никаких отклонений от плана нет, но не стоит ждать, что операция закончится за день-два».

Киев, Иван Бабурин

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