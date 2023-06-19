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Вторник, 20 июня 2023, 02:08 мск

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Резников связал расследование СМИ о теракте на «Северных потоках» с желанием Запада перестать помогать Украине

Фото: Береговая охрана Швеции / Ritzau Scanpix

Министр обороны Украины Алексей Резников категорически отверг заинтересованность Украины в диверсиях на «Северных потоках» и связал расследование немецких изданий ARD и Die Zeit и нидерландского канала NOS СМИ с желанием Запада перестать помогать Украине, – сообщает украинский телеканал «Настоящее время».

Отвечая на просьбу прокомментировать совместное расследование западных изданий теракта на «Северных потоках», в котором журналисты пришли к выводу, что, газопроводы взорвали украинские спецслужбы, Резников сказал: «Я читал эти версии и прямо удивлялся, откуда рождаются в их головах чепуха, бред, глупости. Я специально использую такие сильные слова, потому что я возмущен! … Я связываю подобные публикации в западных СМИ с желанием перестать помогать Украине».

«Как это так – в чужом море среди чужих государств сделать специальную диверсионную операцию! Среди дружественных государств! Чтобы что? Это идиотизм!», – резюмировал украинский министр обороны.

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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