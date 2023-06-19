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Вторник, 20 июня 2023, 02:08 мск

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Зеленский поблагодарил Сунака за ракеты Storm Shadow и попросил себе российские активы

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном ежевечернем видеообращении в понедельник, 19 июня, поблагодарил британского премьера Риши Сунака дальнобойные ракеты Storm Shadow и призвал отнять российские активы и передать их Киеву, – сообщают украинские СМИ.

В своем видеоролике, распространенном в соцсетях главая киевского режима говорит: «Сегодня в разговоре с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком очертил наши оборонные нужды по состоянию на это время и поблагодарил за оказанную оборонную поддержку. К примеру, британские дальнобойные ракеты Storm Shadow делают сейчас очень полезное и точное дело. Конечно, обсудили с господином премьер-министром, подготовку саммита НАТО в Вильнюсе и содержательное наполнение этой встречи Североатлантического союза».

«Приветствовал весомое политическое решение Британии по поводу санкций. Очень важно, чтобы активы государства-агрессора и всех лиц, связанных с ним, связанные с той системой господства, которую построил Кремль на территории России, чтобы все они были использованы также на компенсацию ущерба», – сказал Зеленский.

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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