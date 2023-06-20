ВС РФ отразили новые атаки ВСУ в Запорожской области – у украинской армии большие потери

Российские военнослужащие отбили несколько новых атак украинской армии на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщил председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, ВСУ понесли значительные потери.

Украинские военные предприняли атаки в районе населенного пункта Работино. «Все они отбиты. Уничтожено большое количество боевиков», – приводит слова Рогова РИА «Новости».

Общественник добавил, что накал боевых действий на запорожском фронте, где ВСУ на протяжении последних двух недель пытаются контрнаступать, не спадает.

Ранее Рогов сообщил в своем телеграм-канале, что места дислокации ВСУ, склады с боеприпасами и техников в контролируемом Киевом городе Запорожье в ночь на 20 июня подверглись ударам со стороны ВС России. По его данным, на месте одного из прилетов начался сильный пожар и детонация снарядов.

Москва, Наталья Петрова

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