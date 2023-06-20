В Киеве заявили об успешном испытании ударного дрона с дальностью 1000 километров

Официальный представитель госконцерна «Укроборонпром» Наталья Сад во вторник, 20 июня, заявила об успешном испытании ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на расстояние 1000 км, – сообщают украинские СМИ

В одной из соцсете Сад опубликовала совместное фото с с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, командующим Воздушными силами ВСУ Николаем Олещуком и гендиректором «Укроборонпрома» Юрием Гусевым, соброводил подписью: «После успешного применения нашего беспилотника на 1000 км».

Следует напомнить, что о «разработке украинского ударного дрона дальностью 1000 км и возможностью полезной нагрузки до 75 кг» представитель «Укроборонпрома» сообщала в январе текущего года.

Киев, Иван Бабурин

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