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Вторник, 20 июня 2023, 19:39 мск

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Ермак потребовал от премьера Израиля заявить о поддержке Украины

Ермак. Фото: администрация Зеленского

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак во вторник, 20 июня, выразил недоумение, «почему Израиль сохраняет нейтралитет» по отношению к конфликту на Украине и потребовал, чтобы Биньямин Нетаньяху выразил поддержку Киеву, – сообщает израильская радиостанция Кан.

В интервью израильским журналистам Ермак сказал: «Для Биньямина Нетаньяху (премьер-министр Израиля, – прим.ред.) пришло время посетить Украину, чтобы поддержать нас и заявить о своей поддержке. Израиль может помочь нам в защите от иранских беспилотников... Почему Израиль сохраняет нейтралитет в войне? Иран причастен к убийствам, которые каждый день происходят на Украине».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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