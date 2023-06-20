Кулеба и Блинкин обсудили «контрнаступательный» потенциал

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во вторник, 20 июня, сообщил, что в Лондоне обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном подготовку решений саммита НАТО по поводу членства Украины, а также контрнаступательный потенциал Киева, – передают украинские СМИ.

В своем микроблоге в Twitter глава украинской дипломатии написал: «В Лондоне я встретился с Энтони Блинкеном и поблагодарил США за поддержку. Мы обсудили следующие шаги по укреплению контрнаступательного потенциала Украины, подготовку итогов Вильнюсского саммита по перспективам членства Украины в НАТО и усиление глобальной поддержки «Формулы мира».

Лондон, Иван Бабурин

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