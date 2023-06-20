На Украине запретили госпитализацию мужчин без разрешения военкоматов

Начальник Коломыйской военной администрации Ивано-Франсковской области Любомир Глушков на брифинге во вторник, 20 июня, заявил, что в регионе запрещаются плановые госпитализации мужчин призывного возраста – с 18 до 59 лет без согласования с военкоматом, – сообщает украинское издание Страна.ua.

Глушков со ссылкой на приказ областного военкома №475 от 5 июня сказал, что «Департаменту охраны здоровья приказано довести до больниц Ивано-Франсковской области правило о временной приостановке плановых госпитализаций пациентов-военнообязанных без согласования с ТЦК (территориальный центр комплектации, – прим.ред.) . Также каждый день до 11 часов утра больницы должны оповещать военкоматы о поступлении военнообязанных, которым понадобилась срочная помощь».

Киев, Иван Бабурин

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