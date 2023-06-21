Кличко пожаловался, что его хотят отправить в отставку

Глава администрации Киева Виталий Кличко в среду, 21 июня, пожаловался, что его пытаются отправить в отставку, проводя «шквальную кампанию по его дискредитации», – сообщают украинские СМИ.

В эфире местного телеканала Кличко сказал: «Сейчас проходит шквальная кампания по дискредитации мэра Киева. Бесконечные обыски, парализующие работу департаментов и служб города, в военное время вносят хаос в управление столицей. Мы уже победили?! Нет других вызовов, главная проблема – Кличко?! И кому-то снова чешется взять под контроль столицу».

Лондон, Иван Бабурин

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