Киевский режим решил увеличить свой ВВП до триллиона долларов за десять лет

Министр экономики Украины Юлия Свириденко на Конференции по восстановлению Украины в Лондоне в среду, 21 июня, заявила, что Киев ставит целью за 10 лет увеличить ВВП до одного триллиона долларов, – сообщает Интерфакс-Украина.

В ходе своего выступления Свириденко сказала «Мы ставим целью за десять лету увеличить ВВП др олдного триллиона долларов. Это позволит сделать экономику страны мощной и повысить жизненный уровень до европейского. Согласно нашим оценкам, в 2022 году ВВП Украины упал с более чем $200 млрд до $161 млрд. Рост за 10 лет до $1 трлн. означает ежегодное увеличение номинального ВВП Украины в долларах на 20%».

«На восстановление Украины потребуется от $500 млрд до $900 млрд, значительную часть из которых составят частные инвестиции. Для этого правительство планирует обеспечить свободу бизнеса, снизить перераспределение через бюджет до 25% ВВП и налоговую нагрузку на бизнес», – добавила глава украинского минэка.

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»