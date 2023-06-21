В Киеве ожидают, что их примут в НАТО, когда позволят условия

Руководитель постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев от фракции Зеленского «Слуга народа» в среду, 21 июня, заявил, что на июльском саммите НАТО в Вильнюсе Киеву объявят, что Украина станет членом НАТО, когда позволят условия безопасности, – сообщают украинские СМИ.

В эфире национального телемарафона Чернев сказал: «Я думаю, что это … будет какая-то формулировка, например, такая, как мы подписали с Трюдо, премьер-министром Канады, о том, что Украина будет в НАТО, когда позволят условия безопасности. Возможно, такой формат мы увидим в финальном документе».

«Совет Украина-НАТО, который планируется создать на саммите, в отличие от Комиссии Украина-НАТО является высшей ступенью взаимодействия с альянсом. Ныне действующая Комиссия – это когда мы приходили со своим стульчиком, садились и нам что-то рассказывали, а потом говорили: все свободны – идите дорабатывайте. Совет – это уже постоянное место за столом, которое позволяет инициировать решение или обсуждение проблем. Например, инициировать консультации в соответствии с четвертой статьей Вашингтонского договора – это, когда должны быть созваны консультации в случае угрозы какой-то агрессии», – заявил представитель партии Зеленского в НАТО и добавил: «Рекомендации, которые выполняет Украина для начала переговоров о вступлении в Европейский Союз, совпадают с теми заданиями, которые надо выполнить, чтобы стать членом НАТО. Выполняя домашнее задание, как будущего члена ЕС, мы автоматически выполняем задание, чтобы стать членом НАТО».

Киев, Иван Бабурин

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