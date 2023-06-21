В столице Украины провели учения на случай ЧП на Киевской ГЭС

Зам.главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Петр Пантелеев в среду, 21 июня, заявил, что в столице Украины были проведены учения на случай наводнения в результате чрезвычайно ситуации на Киевской ГЭС с привлечением около 250 работников разных служб, – сообщают украинские СМИ.

В сообщении Петра Пантелеева, опубликованном на сайте КГГА, говорится: «Это уже вторые такие учения в столице с начала года. В случае наводнения, в зону подтопления могут попасть пять районов, остальные пять будут работать с ними в режиме взаимной помощи. Осознавая риски, должны мобилизоваться, отработать механику взаимодействия между разными подразделениями, проверить технику, пути информирования населения».

Киев, Иван Бабурин

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