Украинская разведка подтвердила ракетный удар по своей штаб-квартире в Киеве

Официальный представитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил попадание российских ракет в штаб-квартиру ведомтсва в Киеве на Рыбальском острове, – сообщают украинские СМИ.

В эфире телемарафона Юсов сказал: «Главное, что нужно знать – атаки были. Управление продолжает работать штатно. Больше об этом вам расскажут после войны».

Напомним, что минобороны России 30 мая сообщило о ракетных ударах по пунктам принятия решений на Украине, где готовили теракты. Тогда же в СМИ появилась информация, что одной из пораженных целей стала штаб-квартира ГУР в Киеве.

Киев, Иван Бабурин

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