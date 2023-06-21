Зеленский призвал превратить моральное лидерство украинцев в экономическое и поблагодарил ЕС за обещанные 50 млрд. евро

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем видеообращении в среду, 21 июня, заявил, что моральное лидерство украинского народа надо трансформировать в экономическое и поблагодарил США, Великобританию и ЕС за оказываемую финансовую помощь, – сообщают украинские СМИ.

В распространенном в соцсетях видеоролике глава киевского режима говорит: «Сегодня начала работу наша с британцами специальная конференция относительно восстановления Украины … Смысл этой конференции в Лондоне не просто в том, чтобы сгенерировать усилия наших партнеров, а в том, чтобы нашу трансформацию поддержал и международный бизнес. … Задача Украины состоит в том, чтобы моральное лидерство нашего народа трансформировать в экономическое лидерство нашей страны».

После заявления о будущем экономическом лидерстве Украины Зеленский поблагодарил Великобританию и США за новые пакеты финансовой помощи, а также Европейский Союз «за финансовые инструменты для восстановления в размере 50 млрд. евро».

Киев, Иван Бабурин

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