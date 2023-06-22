Зеленский запретил ввоз на Украину книг из России и Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский подписал ранее принятый Верховной радой законопроект, запрещающий ввоз и распространение российской и белорусской издательской продукции. В своем телеграм-канале он написал, что считает закон правильным.

Перед этим Зеленский заявлял, что закон нужно доработать, а Минюст и МИД Украины предлагали еналожить на него вето, поскольку он нарушает Конституцию и нормы ЕС по защите прав языковых меньшинств.

Ранее на сайте украинского президента была опубликована петиция с требованием одобрить закон о запрете ввоза на Украину печатной продукции из России. Она набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов.

Киев, Наталья Петрова

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