Зеленский выступил с угрозами «лишить Путина жизнедеятельности»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Владимир Путин не перестанет угрожать ядерным оружием, мир найдет способ лишить его «жизнедеятельности», – сообщает в четверг, 22 июня, британский государственный вещательный концерн ВВС.

Отвечая на вопрос корреспондента BBC, боится ли он угроз Путина применить ядерное оружие, Зеленский сказал: «Если он говорит об использовании ядерного оружия, прогнозов здесь никто вам стопроцентных не даст. Я могу сказать свое мнение. Я считаю, что если он не прекратит угрожать миру ядерным оружием, мир найдет формат, как лишить его жизнедеятельности. Это очень опасно, и потому он осторожно делает эти месседжи.

«Опасно то, что он на территорию Беларуси транспортировал соответствующее оружие. Но все это опасность более политическая, и более медийная и более информационная», – добавил глава киевского режима.

На вопрос корреспондента BBC об успехах «контрнаступа», Зеленский сказал: «Контрнаступление мы оцениваем положительно. Не все просто, потому что есть те или иные сложности. … Шаги хотелось бы делать больше, они немного меньше, но вы знаете: борющийся – поборет, и тот, кто стучит в дверь, тому откроют. Поэтому, мы уверены в успехе контрнаступательных действий».

Киев, Иван Бабурин

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