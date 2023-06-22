На Украине вслед за Ивано-Франковской областью всеобщую мобилизацию объявили в Киеве

Минобороны Украины в четверг, 22 июня, «с целью обеспечения обороны и поддержания работоспособности ВСУ» выпустило приказ о мобилизации в столице Украины. Проживающие в Оболонском районе Киева обязаны явиться в военкомат в течение десяти дней, – сообщает украинское издание Страна.ua.

В приказе военкома Оболонского района Киева, опубликованном в соцсетях на странице территориального центра, в частности, говорится: «В связи с длительной широкомасштабной вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины и с целью обеспечения обороны государства и поддержания работоспособности ВСУ и других военных формирований приказано продолжить проведение на территории Оболонского района Киева мобилизации человеческих и транспортных ресурсов в объемах, определенных планом. Все мобилизованные обязаны явиться в военкомат в 10-дневный срок Требование распространяется, в том числе на тех, кому не приходили повестки или мобилизационные распоряжения, не прописанных в Оболонском районе, а только проживающих в нем».

Следует напомнить, что ранее военкомат Ивано-Франковской области также выпустил приказ о всеобщей мобилизаций, согласно которому, помимо людей, «мобилизации подлежат транспортные средства», а также «запрещается менять место жительства без разрешения военкома».

Киев, Иван Бабурин

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