Глава офиса Зеленского передал разведданные о России советнику Байдена

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в ходе телефонного разговора в четверг, 22 июня, передал советнику президента США по национальной безопасности Джейку Салливану разведданные о планах России, – сообщают украинские СМИ.

В сообщении, распространенном пресс-службой Зеленского, в частности говорится: «Руководитель Офиса президента проинформировал собеседника об актуальной ситуации на фронте, оборонных и наступательных действиях украинской армии, а также об актуальных потребностях украинских подразделений в различных видах вооружения, а также передал информацию украинской разведки о планах Российской Федерации».

«Андрей Ермак поблагодарил США за предоставление нового пакета помощи для украинской инфраструктуры и энергетики, а также передал слова благодарности президенту Джозефу Байдену, его команде, обеим палатам Конгресса и всему американскому народу за неизменно мощную поддержку Украины», – сообщили также в офисе президента Украины.

Киев, Иван Бабурин

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