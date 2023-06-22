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NewDayNews.ru

Четверг, 22 июня 2023, 23:40 мск

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Зеленский анонсировал «шаги» по окончательному уничтожению духовных связей Украины с Россией

Фото: novyny.org

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем видеообращении в четверг, 22 июня, заявил, что Киев сделает все для уничтожения духовных связей с Россией, – сообщают СМИ.

В своем видеоролике, размещенном в соцсетях, глава киевского режима говорит: «Провел совещание относительно духовной независимости Украины. Мы продолжаем соответствующую работу. Будут новые наши шаги. Очевидно, что не может быть духовных связей с государством-террористом. … Украина действует и дойдет до того момента, когда все зависимости от России, которыми кто-то или где-то старается манипулировать, будут уничтожены».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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