Зеленский заявил о желании «деоккупировать» Запорожскую АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем видеообращении в четверг, 22 июня, заявил о необходимости «деоккупации» Запорожской АЭС, – сообщают украинские СМИ.

В своем видеоролике, размещенном в соцсетях, глава киевского режима сказал: «Был проведен брифинг для стран-партнеров по ситуации на Запорожской атомной станции. Были представители стран «Большой семерки», «Большой двадцатки», представители интернациональных организаций. От ГУР, от команды Офиса, от наших дипломатов предоставлена имеющаяся информация. Мы продолжим информировать партнеров. Будет предоставлена информация и тем странам, которые притворяются определенной нейтральностью даже сейчас. Очевидно, что радиация не спрашивает, кто нейтрален, и может достичь любого в мире».

«Требуется полная деоккупация Запорожской атомной станции. И любой, кто закрыл глаза на оккупацию Россией такого объекта, на минирование Россией территории и сооружений атомной станции, фактически способствует не одному только этому русскому злу, а террору в общем», – заявил Зеленский.

Киев, Иван Бабурин

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