СМИ: Киев стал худшим в мире для жизни из всех европейских городов

Столица Украины вошла в десятку худших в мире по удобству жизни среди европейских городов согласно ежегодному рейтингу, составленному авторитетным изданием The Economist.

В публикации британского журнала, говорится, что Киев занял 165 место из 173 возможных, что стало наихудшим показателем среди всех европейских столиц.

Что касается места в мире, что хуже, чем в Киеве жить в столице Нигерии городе Лагос, в сирийском Дамаске, ливийском Триполи, пакистанском Карачи и ряде других столиц мира.

«Самым удобным для жизни среди всех городов мира стала столица Австрии Вена. На втором месте столица Дании Копенгаген, на третьем – австралийский Мельбурн. … Москва сохранила место в рейтинге, также, как и в 2022 году столица России огсталась на 96-м месте.

Следует отметить, что в 2023 году рейтинг самых удобных для жизни городов издание Economist Intelligence Unit (EIU) назвало «Оптимизм посреди нестабильности».

Лондон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»