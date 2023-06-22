СМИ: Украинский военком, ставший героем скандала с покупкой зарубежной недвижимости, от должности не отстранен

Спикер оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк в четверг, 22 июня, заявила, что военный комиссар Одесской области Евгений Борисов, ставший фигурантом скандала с покупкой недвижимости в Испании на миллионы долларов, продолжает исполнять свои обязанности, – сообщают украинские СМИ.

В эфире программы Свобода Live Гуменюк сказала: «Сейчас Борисов продолжает выполнять свои обязанности, поскольку служебное расследование не нашло оснований для отстранения от должности. Выезд Борисова в Испанию был законным и санкционированным, он выезжал на лечение».

«Его (Борисова, – прим.ред.) выезд за границу на тот момент был абсолютно санкционирован и разрешен. То есть нарушений не было обнаружено. Остальные обвинения, подозрения и так далее расследуют правоохранительные органы, деятельность которых мы комментировать не можем», – подчеркнула спикер оперативного командования «Юг» ВСУ.

Киев, Иван Бабурин

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