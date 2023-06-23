На Украине считают, что ООН исчерпала свой потенциал

Постоянный представитель Украины при ООН в 2015-2019 гг. Владимир Ельченко во время пресс-конференции в пятницу, 23 июня, заявил, что спустя 78 лет после создания ООН свой потенциал исчерпала, а также, что система международного права прекратила существовать, – сообщает Интерфакс-Украина.

В ходе общения с журналистами Ельченко сказал: «По сути, через 77 или уже почти 78 лет после создания, ООН, наверное, надо констатировать, что она свой потенциал исчерпала и не может отвечать на те вызовы, которые перед ней ставят события не только в Украине, и российская агрессия против Украины, но и многих других точках планеты».

«Сегодняшняя система международного права также прекратила существовать. Эта система не работает, а это значит, что мир оказался фактически в таком тупиковом состоянии, потому что все то, что до этого в течение 100-150 лет развивалось, эволюционировало, оно на сегодняшний день не способно урегулировать те, конфликты, которые в мире продолжаются», – добавил украинский дипломат.

Киев, Иван Бабурин

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