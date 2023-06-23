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Пятница, 23 июня 2023, 23:04 мск

Новости Конфликт на Украине

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Киевский режим призвал украинцев не давать оценок «контрнаступу»

Анна Маляр. Фото: скрин видео Минобороны Украины

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в пятницу, 23 июня, призвала украинцев не оценивать «контрнаступ», поскольку оно не будет быстрым, а «главный удар еще впереди», – сообщают украинские СМИ.

В эфире телемарафона Маляр сказала: «Только наши военные, планировавшие операцию наступления, могут сейчас оценивать, как она идет. Не надо ожидать, что наступление – это что-то очень быстрое. Это – война. … Делать сейчас какие-то оценки очень рано и некорректно, ведь наступление продолжается. У нас еще основные события впереди и главный удар еще впереди».

Украинские СМИ напоминают, что ранее глава киевского режима Зеленский заявлял, что «контрнаступление идет медленнее, чем хотелось бы».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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