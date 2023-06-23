На Украине решили оставить не более ста госпредприятий

Заместитель министра экономики Украины Сергей Соболев на круглом столе «Создание прозрачной и подотчетной Украины» в Лондоне в пятницу, 23 июня, заявил, что в стране останется немногим более 100 стратегических компаний, которые будут сохранены в госсобственности, остальные будут приватизированы, – сообщают украинские СМИ.

В ходе своего выступления Соболев сказал: «Министерство экономики направит в правительство Украины список из немногим более 100 стратегических компаний, которые будут сохранены в госсобственности, этот список затем должна утвердить Верховная рада, остальные будут приватизированы… Мы еще много имеем госсобственности, глядя на нее как локомотив для инвестиций. Минэкономики активно работает над передачей госкомпаний Фонду госимущества и уже передало более тысячи. В тех, которые остаются, будем улучшать корпоративное управление».

«Среди других важных задач – национализация компаний подсанкционных лиц, корпоратизация «Энергоатома» и «Гарантированного покупателя», улучшение корпуправления ОГТСУ и продолжение реформы «Укроборонпрома», – добавил замминистра украинской экономики.

Напомним, что в августе прошлого года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил о большой приватизации в стране. По поручению Владимира Зеленского Верховная рада законодательно утвердила предстоящий переход активов в частную собственность.

Лондон, Иван Бабурин

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