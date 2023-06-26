Кулеба рассказал партнерам по ЕС как победить Россию

Глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба на заседании Совета ЕС на уровне глав МИД в понедельник, 26 июня, назвал три пункта при соблюдении которых киевский режим смог бы победить Россию, -сообщают украинские СМИ со ссылкой на сообщение украинского МИДа.

В сообщении, опубликованном на сайте МИД Украины, говорится: «Дмитрий Кулеба назвал три условия для поражения России: 1. Военная помощь от НАТО и европейских союзников; 2. Санкционные давление на Кремль и его партнеров; 3. Демонстративная решительность действий международного сообщества по обеспечению поражения РФ в войне против Украины и установления демократического мира».

Также Кулеба традиционно попросил у европейских партнеров еще больше оружия, ужесточения антироссийских санкций и истребители.

«На данный момент критически важно предоставить Украине все необходимое ей оружие, в первую очередь артиллерию, ракетные системы и боеприпасы к ним. Необходимо также ужесточить международные санкции против РФ и ввести глобальный запрет на поставку товаров двойного назначения для российских ракетных и дроновых индустрий. Нужно максимально ускорить процесс обучения украинских пилотов и передачу Украине истребителей западного образца», – заявил также главный украинский дипломат.

Брюссель, Иван Бабурин

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