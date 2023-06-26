Зеленский на английском языке отчитался о поездке «на передовую»

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 26 июня, посетил подразделения группировки войск «Хортица» в район Запорожья и наградил своих боевиков, о чем отчитался на английском языке в социальных сетях, – сообщают украинские СМИ.

В своем Telegram-канале глава киевского режима написал по-английски: «Сегодня имею честь быть рядом с нашими героями – подразделениями оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Вооруженных сил Украины. Поблагодарить, наградить и пожать руку. Желаю здоровья и только победы. Украина гордится каждым из вас. Вы крутые, наши настоящие украинцы».

Киев, Иван Бабурин

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