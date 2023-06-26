Руководить «Укроборонпромом» назначен руководить 31-летний украинец

Правительство Украины утвердило новым руководителем государственного концерна «Укроборонпром» 31-летнего гендиректора харьковского завода имени Малышева Германа Сметанина, – сообщает в понедельник, 26 июня украинское издание «Экономическая правда».

Как сообщает издание, решение о назначении Сметанина на «Укроборонпром» было принято еще 24 июня, однако вступит в силу 28 числа.

Сообщается, что перед новым руководителем «Укроборонпрома» поставлены три главные задачи: увеличить количество производства всего вооружения; устранить коррупцию в отрасли; довести до конца оборонную реформу.

«Сейчас содержание концерна без учета производства обходится в 450 миллионов гривен в год, а Сметанин должен уменьшить эти расходы, сократив штат управления, как минимум на 20%», – пишет «Экономическая правда».

Источники издания отмечают, действующий глава «Укроборонпрома» Юрий Гусев провалил ракетную программу.

«Зеленскому было обещано, например, что уже в мае 2023 года украинские ракеты Сапсан (экспортное название Гром-2) будут массово уничтожать российскую военную инфраструктуру в глубине территории РФ. Гусев попросил президента перевести его на дипломатическую работу в одну из стран Европы, с которыми Украина имеет тесные оборонные контакты, но пока утвердительного ответа от президента Гусев еще не получал», – сказал собеседник «Экономической правды» и добавил: «Гусев в ракетной программе был не просто смотрителем как глава концерна, а непосредственным координатором. А там завал. Никто не может найти «дрон на 1000 километров», где он и кто его выпускает. А президент (Зеленский прим.ред.) спрашивает: «Где ракеты ? Где дроны?».

Напомним, ранее официальный представитель госконцерна «Укроборонпром» Наталья Сад заявляла об успешном испытании ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на расстояние 1000 км.

Что касается нового руководителя одного из крупнейших оборонных предприятий Украины, то о нем украинские СМИ пишут следующее: «После университета Германа Сметанин работал инженером-конструктором в харьковском конструкторском бюро Морозова, после чего перешел на Львовский бронетанковый завод, после стал директором по производству на заводе имени Малышева. Таким образом, в 28 лет Сметанин стал уже директором Харьковского бронетанкового завода, а вскоре занял должность гендиректора завода им. Малышева».

Киев, Иван Бабурин

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