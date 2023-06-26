Зеленский заявил о создании корпуса морской пехоты

Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном видеосообщении в ночь с понедельника на вторник, 27 июня, заявил, что планирует создать корпус морской пехоты, – сообщают украинские СМИ.
В своем видеоролике, размещенном в соцсетях, глава киевского режима, находясь в тамбуре поезда, говорит: «Несколько оперативных решений. Еще раз проговорили о создании корпуса морской пехоты. Все детали четкие, совершенно понятные: организация, тренировка. Снабжение морской пехоты и все элементы наших сил обороны укрепляем».
Киев, Иван Бабурин
© 2023, РИА «Новый День»
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